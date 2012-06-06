Милиционеры выбивали признания из невиновных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Как напомнили в прокуратуре, 22 мая было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства супругов в селе Ивановка Пидволочиского района. Для установления лиц, причастных к совершению этого преступления, сотрудники милиции, проводя оперативно-розыскные мероприятия, пригласили для опроса в райотдел жителей села Ивановка.

Доследственной проверкой установлено, что правоохранители, превышая служебные полномочия, добивались у 4-х человек признания в убийстве путем причинения им телесных повреждений, оказания на них психологического давления и незаконного удержания их в помещении райотдела.

В результате сотрудниками милиции нанесены трем местным жителям легкие телесные повреждения.

Кроме того, 25 мая около 21.00 один из местных жителей выпрыгнул из окна третьего этажа актового зала помещение райотдела, в результате чего получил телесные повреждения средней тяжести.

Уголовное дело против милиционеров возбуждено по ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

***

Как сообщал УНИАН, 22 мая в с. Ивановка неизвестные жестоко убили двух пенсионеров. Мужчине было нанесено 48 ранений острым предметом, женщине - 45. Они умерли от кровотечения.

По факту жестокого убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители продолжают отрабатывать различные версии убийства.