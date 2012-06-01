Следующее заседание Совета органов налогового расследования состоится в Украине

По словам Андрея Головача, это является свидетельством признания налоговой милиции Украины в мире.

«Снятие торговых препятствий и тенденции глобализации требуют тесного сотрудничества между органами налоговой и финансовой полиции как на глобальном уровне, так и в рамках субрегионов», - отметил начальник налоговой милиции Андрей Головач. Он напомнил, что в ходе Международной конференции «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями» представители 12 стран мира договорились о совместных действиях по противостоянию экономической преступности.

«Высокие стандарты работы налоговой милиции Украины являются общепризнанными в мире. Яркое тому свидетельство - и прошедшая конференция, и предстоящее заседание Координационного совета органов налогового расследования, которое состоится осенью в Крыму », - заявил Андрей Головач.

Координационный совет органов налогового расследования был основан в 1999 году. В его состав входят представители стран СНГ и Балтии. В сферу ответственности Координационного совета относятся вопросы защиты экономической безопасности на территории СНГ, борьба с преступностью и совместное проведение спецопераций и оперативно-розыскной деятельности.

Налоговая милиция Украины является эффективным государственным инструментом для противостояния экономической преступности.