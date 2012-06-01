Евро на межбанке упал ниже 10

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0840/8,0920, к 12:00 цены поднялись до 8,0900/8,0940. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0840/8,0915 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2387/91, к 12:00 цены повысились до 0,2390/94. К закрытию цены упали до 0,2379/83. В России курс доллар-рубль продолжает расти, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,9100 (+0,7700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2315/1,2370. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9920/10,0035, к 12:00 цены ушли вниз 9,9755/9,9845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9605/9,9740.

Дилер одного коммерческого банка с иностранным капиталом сообщил УНИАН, что, в основном, сделки заключались на уровне 8,0850-8,095 грн/долл.

Также он сообщил, что НБУ вышел на рынок с продажей валюты по курсу 8,02 грн/долл.

Напомним, что Национальный банк Украины 23, 24 и 29 мая выходил на межбанк с предложением продажи валюты. Представители НБУ заявляли, что последний раз регулятор продавал валюту на межбанке в феврале т.г.