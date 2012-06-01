Facebook заблокировал аккаунты известных украинских журналистов (обновлено)

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты журналистов Вахтанга Кипиани, Татьяны Даниленко и Романа Шрайко.

Об этом на своей странице Facebook написал Юрий Стець.

"Help!!! Это просто песец. Заблокированы аккаунты Даниленко, Шрайко и Кипиани. Формулировка: ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!", - написал он.

Также аккаунт заблокирован у журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко.

По его словам, никаких объяснений от администрации сайта пока не поступало.

В сети живо обсуждают эту ситуацию. Некоторые юзеры допускают, что это "массовая атака кнопкодавов на этих личностей", отмечает Украинская правда.

Через час Facebook разблокировал аккаунты Кипиани, Даниленко и Лещенко. Никаких объяснений или сообщений владельцы страниц от администрации не получили.

Сергей Лещенко, чтобы его акаунт разблокировали, прислал администрации соцсети скан своего паспорта.