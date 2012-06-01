Facebook заблокировал аккаунты известных украинских журналистов (обновлено)
Никаких объяснений от администрации социальной сети пока не поступало.
Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты журналистов Вахтанга Кипиани, Татьяны Даниленко и Романа Шрайко.
Об этом на своей странице Facebook написал Юрий Стець.
"Help!!! Это просто песец. Заблокированы аккаунты Даниленко, Шрайко и Кипиани. Формулировка: ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!", - написал он.
Также аккаунт заблокирован у журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко.
По его словам, никаких объяснений от администрации сайта пока не поступало.
В сети живо обсуждают эту ситуацию. Некоторые юзеры допускают, что это "массовая атака кнопкодавов на этих личностей", отмечает Украинская правда.
Через час Facebook разблокировал аккаунты Кипиани, Даниленко и Лещенко. Никаких объяснений или сообщений владельцы страниц от администрации не получили.
Сергей Лещенко, чтобы его акаунт разблокировали, прислал администрации соцсети скан своего паспорта.