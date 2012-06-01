Число протестов в марте побило рекорд с 2009 года

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель проекта мониторинга Центра исследования общества Владимир Ищенко по результатам исследования, проведенного в рамках всеукраинской инициативы "За мирный протест!".

"После спада протестной активности в январе 2012 года и особенно в феврале в результате репрессий против чернобыльцев, в марте произошел настоящий всплеск протестов. Зафиксировано 317 протестных событий, что является абсолютным месячным рекордом с начала нашего мониторинга с 2009 года", - сказал В.Ищенко.

По его словам, самая большая протестная активность была в Киеве и Киевской области (417 протестов), в Харьковской области (191), в Крыму и Севастополе (160), в Донецкой (155) и Львовской областях (146).

В.Ищенко отметил, что самую большую долю среди протестных событий составляют социально-экономические протесты. "В прошлом году 60% всех протестов затрагивали социально-экономические вопросы, и только по 25% - идеологические и политические, а 17% - вопросы защиты прав граждан", - уточнил он.

Социолог добавил, что политические партии лишь незначительным образом увеличили свою протестную активность по сравнению с прошлым годом. "В начале 2012 года политические партии принимали участие в 36% протестных событий, в прошлом году эта доля составляла 34%. При этом существенно уменьшилась доля участия общественных организаций - упала с 29% до 20%", - отметил В.Ищенко.

По его словам, как и ранее, наименьшее внимание политические партии уделяют социально-экономическим вопросам, а наибольшее - идеологическим и политическим. "Несмотря на активизацию центристской политической оппозиции, радикальные партии имеют непропорционально высокую долю в протестной активности по сравнению с их электоральной поддержкой, и эта активность продолжает расти. Около половины - 47% - протестных событий в начале 2012 года проходили при участии партий крайне правого сектора, в первую очередь, ВО "Свобода"", - добавил социолог.

В.Ищенко подчеркнул, что 78% протестов имели мирный, конвенционный характер. "Однако в начале 2012 года протесты стали более радикальными - 17% протестов имели конфронтационную тактику, а 6% - насильственную - с нанесением непосредственного вреда людям или имуществу. В то время как в 2011 году конфронтационными и насильственными были, соответственно, 14% и 4% акций", - сообщил В.Ищенко.