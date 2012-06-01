С 1 июня торгуем свободно: с Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном

Как сообщал УНИАН, Соглашение о свободной торговле с ЕАСТ было подписано 24 июня 2011 г. Переговоры по подготовке документа проходили с апреля 2009 года.

27 декабря 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)», принятый Верховной Радой Украины 7 декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

С ноября 2010 г. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России и ЕАСТ начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.