В Каннах победила "Любовь"
23:11, 27 мая 2012Общество
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Главный приз Каннского кинофестиваля – Золотая пальмовая ветвь -достался фильму "Любовь" австрийского режиссера Михаэль Ханеке.
Картина рассказывает об истории пожилой супружеской пары. Главные роль исполняют Жан-Луи Трентиньян и Эмманюэль Рива.
Гран-При получила сатирическая картина "Реальность" итальянского режиссера Маттео Гарроне.
Приз жюри фестиваля - комедия Кена Лоака "Ангелы".
Приз за лучшую актерскую работу среди мужчин получил датский актер Мадс Миккельсен за роль в фильме "Охота".
Приз за лучшую актерскую работу среди женщин разделили румынские актрисы Кристина Флутур и Космина Стратан за роли в фильме "За холмами".
Приз за лучший сценарий получил Кристиан Мунгу ("За холмами").
Режиссерский приз получил испанец Карлос Рейгадас за картину Post Tenebras Lux (лат. "После мрака свет").
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