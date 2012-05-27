В Каннах победила "Любовь"

Картина рассказывает об истории пожилой супружеской пары. Главные роль исполняют Жан-Луи Трентиньян и Эмманюэль Рива.



Гран-При получила сатирическая картина "Реальность" итальянского режиссера Маттео Гарроне.

Приз жюри фестиваля - комедия Кена Лоака "Ангелы".



Приз за лучшую актерскую работу среди мужчин получил датский актер Мадс Миккельсен за роль в фильме "Охота".



Приз за лучшую актерскую работу среди женщин разделили румынские актрисы Кристина Флутур и Космина Стратан за роли в фильме "За холмами".



Приз за лучший сценарий получил Кристиан Мунгу ("За холмами").



Режиссерский приз получил испанец Карлос Рейгадас за картину Post Tenebras Lux (лат. "После мрака свет").