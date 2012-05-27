В сети милиции попала "рыба-сторож"

Общая их сумма за предоставление разрешений на вылов рыбы из Днепра во время нереста составила 40 тыс грн.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области со ссылкой на начальника Валерия Дернового, во время спецоперации «Нерест» стражам порядка стало известно, что служебные лица Госрыбоохраны области позволяли желающим за взятку вылов рыбы в акватории Кременчугского водохранилища.

«Сотрудники УБОП определенное время документировали противоправную деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили первые руководители областной Госрыбоохраны и их подчиненные. Во время передачи очередного транша денег одного из злоумышленников задержали «на горячем». Всего задокументировали 12 фактов получения взяток этими должностными лицами на общую сумму 40 тыс грн», - отмечается в сообщении областного главка милиции.

Относительно руководящего звена областной Госрыбоохраны возбуждены уголовные дела по ст. 368 ч.3 УКУ «Получения взятки». Это уже третье уголовное дело, возбужденное относительно руководителей Госрыбоохраны в Черкасской области. В прошлом году было возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 относительно бывшего начальника, который требовал и получил взятку в сумме 15 тыс грн. Незадолго до этого также относительно его предшественника возбуждалось уголовное дело по ст. 364 УКУ по факту злоупотребления должностными лицами служебным положением, которые нанесли государственным интересам убытков на сумму 250 тыс грн. Проводится следствие, которое устанавливает новые факты этой истории.