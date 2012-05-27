На западе и юге ожидаются дожди
13:37, 27 мая 2012Общество
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Завтра ночью в Карпатском регионе и в Одесской области, днем в западных областях Украины и местами в южной части ожидаются кратковременные дожди, грозы.
На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части до 15°, днем 20-25°; на Прикарпатье ночью 4-9°, днем 14-19°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.
В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 22-24°.
Сегодня температура воды в Черном море составляет 14-19°, в Азовском море 18-21°, в Днепре возле Киева 20°.
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