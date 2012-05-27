На западе и юге ожидаются дожди

На остальной территории без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части до 15°, днем 20-25°; на Прикарпатье ночью 4-9°, днем 14-19°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море составляет 14-19°, в Азовском море 18-21°, в Днепре возле Киева 20°.