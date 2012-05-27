Янукович возлагает надежду на химию

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении сказано:

«Отечественный нефтехимический комплекс с его мощным производственным и кадровым потенциалом наращивает свой вклад в развитие экономики государства. Продукция наших предприятий занимает все больший сегмент на внутреннем и внешнем рынках.

Искренне благодарю вас за высокий профессионализм и самоотверженность.

Уверен, что ваш повседневный настойчивый труд в сочетании с новейшими производственными технологиями и в дальнейшем будет способствовать поступательному развитию отрасли, повышению качества продукции, снижению ее энергоемкости и рациональному использованию природных ресурсов».