Под Верховную Раду зовут всех, кому не безразлична судьба украинского языка

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко в своем блоге на «Украинской правде» призывает идти под Верховную Раду всех, кому не безразлична судьба украинского языка, потому что рассмотрение вопроса о его «уничтожении» уже назначено на 12.30-13.00.

«Голоса у них есть, и поэтому рассмотрение вопроса перенесено на 12.30-13.00. Спешат, пока эти голоса у них не пропали. Кто хочет, чтобы наш язык сохранился – идите к Раде уже!», - написал В.Кириленко.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко в прошлом году зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О принципах государственной языковой политики».

В пояснительной записке отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) - в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымско-татарский - в АР Крым, венгерский - в Закарпатской области, румынский - в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.

В то же время Венецианская комиссия считает, что в проекте закона недостаточно гарантий применения и защиты украинского языка.

Законопроект о принципах государственной языковой политики есть в повестке дня Верховной Рады на четверг, 24 мая.

Против принятия этого законопроекта выступают многие политики, эксперты, общественные организации.