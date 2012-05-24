Сгорели грузовик и фура, которая перевозила 5 автомобилей «Мицубиси» (фото)

11:11, 24 мая 2012
Общество
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Сегодня ночью на трассе Киев - Чоп недалеко от с. Забара Корецкого района Ривненской области сгорел грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом, перевозивший пять легковых автомобилей «Мицубиси Паджеро», а также грузовик с опилочной плиткой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в области, вероятно, причиной пожара стало дорожно-транспортное происшествие, поскольку грузовой автомобиль MAN, груженый опилочной плиткой, врезался в фуру.

Пожар почти всю ночь и утро ликвидировали два спецавтомобиля МЧС.

Специалисты выясняют, поджог или ДТП с участием двух автомобилей стали причиной пожара.

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