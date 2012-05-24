Сгорели грузовик и фура, которая перевозила 5 автомобилей «Мицубиси» (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в области, вероятно, причиной пожара стало дорожно-транспортное происшествие, поскольку грузовой автомобиль MAN, груженый опилочной плиткой, врезался в фуру.

Пожар почти всю ночь и утро ликвидировали два спецавтомобиля МЧС.

Специалисты выясняют, поджог или ДТП с участием двух автомобилей стали причиной пожара.