Сгорели грузовик и фура, которая перевозила 5 автомобилей «Мицубиси» (фото)
11:11, 24 мая 2012Общество
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Сегодня ночью на трассе Киев - Чоп недалеко от с. Забара Корецкого района Ривненской области сгорел грузовой автомобиль «Вольво» с прицепом, перевозивший пять легковых автомобилей «Мицубиси Паджеро», а также грузовик с опилочной плиткой.
В фуру врезался грузовик. Фото ОГО
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в области, вероятно, причиной пожара стало дорожно-транспортное происшествие, поскольку грузовой автомобиль MAN, груженый опилочной плиткой, врезался в фуру.
Пожар почти всю ночь и утро ликвидировали два спецавтомобиля МЧС.
Специалисты выясняют, поджог или ДТП с участием двух автомобилей стали причиной пожара.
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