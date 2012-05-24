Вор сбежал из милиции через туалет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник областного управления милиции Виктор Сак.

Также, по его словам, уволены два сотрудника райотдела, которые допустил побег уже ранее судимого вора через незарешеченное окно в туалете райотдела.

Еще 14 милиционеров райотдела получили дисциплинарные наказания.

«Кроме того, направлены материалы в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности тех правоохранителей, которые допустили побег задержанного», – добавил В.Сак.

По его словам, милиционеры вскоре задержали беглеца. «Теперь ему придется отвечать не только за совершение краж, но и за побег», – заметил В.Сак.

Нового начальника Тернопольского райотдела милиции он пообещал назначить уже в скором времени, при этом заверил, что новый руководитель будет из местных.

Как сообщал УНИАН, В.Сак начал исполнять обязанности начальника УМВД в Тернопольской области с 6 января 2012 года. 28 марта он был официально назначен начальником областной милиции.

До этого он работал заместителем начальника Департамента милиции общественной безопасности – начальником управления охраны общественного порядка МВД Украины.