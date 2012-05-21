Известные деятели попытаются открыть нового Шевченко
Известны писатели, музыканты, журналисты, политики и общественные деятели 22 мая придут к памятнику Тарасу Шевченко и прочитают свое любимое стихотворение гениального поэта.
Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.
Организаторами акции выступили ряд творческих и общественных организаций.
Среди участников «Шевченковских чтений» писатели, депутаты, публицисты, музыканты, издатели, телевизионщики и диссиденты:
1. Тарас Федюк - поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.
2. Иван Малкович – писатель, директор издательства «АБАБАГАЛАМАГА»
3. Мария Бурмака – певица, телеведущая канала ТВі.
4. Николай Княжицкий - генеральный директор канала ТВі.
5. Юрий Стець - народный депутат, генеральный продюсер 5-го канала.
6. Саломея Витвицкая - телеведущая канала 1+1.
7. Роман Чайка – музыкант, журналист 5-го канала.
8. Ирина Геращенко - народный депутат.
9. Олег «Фагот» Михайлюта - музыкант, группа «Танок на Майдані Конго».
10. Сашко Лирнык (Александр Власюк) – сказочник, музыкант, мультипликатор.
11. Александр Ирванец - поэт, драматург.
12. Олесь Доний - народный депутат, председатель Художественного Объединения «Последняя Баррикада».
13. Светлана Поваляева – поетесса, писательница.
14. Александр Бригинец – поэт, депутат Киеврады.
15. Сергей Пантюк – поэт, писатель, Секретарь Союза Писателей Украины.
16. Василий Шкляр - писатель, автор бестселлера "Залишенець Черный Ворон", общественный деятель.
17. Иосиф Зисельс – общественный деятель, диссидент.
18. Евгений Сверстюк - общественный деятель, политзаключенный.
19. Василий Овсиенко – политзаключенный, публицист, историк диссидентского движения.
20. Нина Матвиенко - выдающаяся украинская певица, народная артистка Украины.
21. Анжелика Рудницкая – певица, заслуженная артистка Украины.
22. Артем Полежака – поет-слэмер, певец и шоумен.
23. Ирена Карпа – писательница, певица, журналистка.
Параллельно 22 мая, в то же время возле памятника Шевченко в г. Одессе тоже проведут «Шевченковые чтения».