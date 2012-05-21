Известные деятели попытаются открыть нового Шевченко

Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

Организаторами акции выступили ряд творческих и общественных организаций.

Среди участников «Шевченковских чтений» писатели, депутаты, публицисты, музыканты, издатели, телевизионщики и диссиденты:

1. Тарас Федюк - поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Шевченко.

2. Иван Малкович – писатель, директор издательства «АБАБАГАЛАМАГА»

3. Мария Бурмака – певица, телеведущая канала ТВі.

4. Николай Княжицкий - генеральный директор канала ТВі.

5. Юрий Стець - народный депутат, генеральный продюсер 5-го канала.

6. Саломея Витвицкая - телеведущая канала 1+1.

7. Роман Чайка – музыкант, журналист 5-го канала.

8. Ирина Геращенко - народный депутат.

9. Олег «Фагот» Михайлюта - музыкант, группа «Танок на Майдані Конго».

10. Сашко Лирнык (Александр Власюк) – сказочник, музыкант, мультипликатор.

11. Александр Ирванец - поэт, драматург.

12. Олесь Доний - народный депутат, председатель Художественного Объединения «Последняя Баррикада».

13. Светлана Поваляева – поетесса, писательница.

14. Александр Бригинец – поэт, депутат Киеврады.

15. Сергей Пантюк – поэт, писатель, Секретарь Союза Писателей Украины.

16. Василий Шкляр - писатель, автор бестселлера "Залишенець Черный Ворон", общественный деятель.

17. Иосиф Зисельс – общественный деятель, диссидент.

18. Евгений Сверстюк - общественный деятель, политзаключенный.

19. Василий Овсиенко – политзаключенный, публицист, историк диссидентского движения.

20. Нина Матвиенко - выдающаяся украинская певица, народная артистка Украины.

21. Анжелика Рудницкая – певица, заслуженная артистка Украины.

22. Артем Полежака – поет-слэмер, певец и шоумен.

23. Ирена Карпа – писательница, певица, журналистка.

Параллельно 22 мая, в то же время возле памятника Шевченко в г. Одессе тоже проведут «Шевченковые чтения».