Прокуратура попробует вернуть Лукьяновский рынок городу

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, ведомство еще 4 апреля опротестовало решение Шевченковского районного совета о включении целостного имущественного комплекса «Лукьяновский рынок» в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем продажи на аукционе. В настоящее время протест находится на рассмотрении в Киевсовете.

Кроме того, прокуратура города провела проверку законности заключения Шевченковским райсоветом с ООО «Квіткова галявина» договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка. По результатам этой проверки подготовлено и в ближайшее время будет направлено в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о признании недействительным настоящего договора и возвращении имущества в коммунальную собственность.

Как сообщал УНИАН, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные уже несколько раз пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами. 15 марта с.г. около 200 предпринимателей, которые работают на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

Однако Киевская госадминистрация, вместо того, чтобы решить проблему, предложила предпринимателям, которые торгуют на Лукьяновском рынке, перейти на другие коммунальные рынки города.

По данным Всеукраинского комитета «Наступ», 20 мая рынок «Лукьяновский» снова пытались захватить.

По данным комитета, раньше заместитель генерального директора ООО «Лукьяновский рынок» Роман Ропотан сообщил, что новый владелец рынка выкупил его на аукционе в сентябре 2010 года за более чем 7 млн. грн, тогда как согласно оценке Киевского института земельных отношений стоимость рынка - около 69,357 млн грн. Однако предпринимателям стало известно об этом только через полтора года.

Сегодня на рынке работают более 600 предпринимателей.