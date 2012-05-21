Опасные преступники готовили побег из колонии - планировали взять заложников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «информация о том, что в Вольнянске исправительной колонии № 20 шесть осужденных намерены совершить групповой побег, была получена 10 мая».

На сегодняшний день, по данным прокуратуры личности всех осужденных, планировавших совершать побег, установлены.

«Они дали признательные объяснения о намерениях побега, распределение функций каждого, рассказали о плане побега из учреждения, в том числе о том, что обсуждались варианты осуществления подкопа, нападения на администрацию, использование автомобиля для тарана ворот ограды», - сообщили в прокуратуре.

По данным пресс-службы Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области, на территории Вольнянской исправительной колонии № 20 были также обнаружены изготовленные кустарным способов три «самодельных самопала».

По неофициальным данным, с помощью данного огнестрельного оружия участники побега планировали захватить заложников и отстреливаться от преследователей.

По факту подготовки группового побега на сегодняшний день Вольнянским райотделом милиции ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.2 ст.393 УК Украины – «Покушение на совершение побега из мест лишения свободы или из-под стражи, совершенное по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни и здоровья других лиц, соединенное с завладением оружием»

Ведется следствие.