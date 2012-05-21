ГПУ передала в суд дело американца, который облапошил 200 украинцев
ГПУ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу относительно девяти участников преступной организации, возглавляемой гражданином США, которые на протяжении 2006-2008 годов путем мошенничества завладели около 64 млн грн, принадлежавших более чем 200 гражданам Украины.
Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, досудебным следствием установлено, что участники преступного объединения в «тренинговых центрах», созданных в крупнейших городах государства, под видом проведения учебы по финансовой грамотности, вводили людей в заблуждение, сообщая им неправдивые сведения относительно возможности инвестирования денежных средств и получения сверхдоходов. В действительности полученные средства присваивались.
На имущество обвиняемых стоимостью более 5 млн грн наложен арест.
Четыре обвиняемых взяты под стражу. За совершенные преступления членам преступного объединения угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Уголовное дело для определения подсудности направлено в Апелляционный суд г. Киева.
В то же время, как сообщили УНИАН информированные источники в правоохранительных органах, речь идет о деле, фигурантом которого является гражданин США Роберт Флетчер.
Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.Флетчер был задержан в Киеве 22 ноября 2008 года.
В ходе тренингов Р.Флетчер выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал людям о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых.