ГПУ передала в суд дело американца, который облапошил 200 украинцев

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, досудебным следствием установлено, что участники преступного объединения в «тренинговых центрах», созданных в крупнейших городах государства, под видом проведения учебы по финансовой грамотности, вводили людей в заблуждение, сообщая им неправдивые сведения относительно возможности инвестирования денежных средств и получения сверхдоходов. В действительности полученные средства присваивались.

На имущество обвиняемых стоимостью более 5 млн грн наложен арест.

Четыре обвиняемых взяты под стражу. За совершенные преступления членам преступного объединения угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Уголовное дело для определения подсудности направлено в Апелляционный суд г. Киева.

В то же время, как сообщили УНИАН информированные источники в правоохранительных органах, речь идет о деле, фигурантом которого является гражданин США Роберт Флетчер.

Как сообщал УНИАН, организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.Флетчер был задержан в Киеве 22 ноября 2008 года.

В ходе тренингов Р.Флетчер выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал людям о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых.