Нацбанк будут охранять собаки

Согласно Правилам применения специальных средств активной обороны, мер физического воздействия и использования служебных собак работниками ведомственной охраны Национального банка Украины, собаки будут использоваться для поиска взрывчатых веществ, взрывных устройств, средств подрыва, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Документом предусмотрено, что в Национальном банке используются служебные собаки, которые прошли курс дрессировки, признаны годными для служебного использования и закреплены за кинологическим подразделением Нацбанка.

Служебные собаки используются на длинном и коротком поводке, без поводка, в наморднике и без него, с учетом конкретной обстановки при охране объектов Национального банка.

При этом регулятор ужесточил требования к работникам ведомственной охраны и запретил наносить удары резиновыми дубинками по голове, шее, в ключичные участки тела, живот и половые органы правонарушителей. Ранее работникам охраны предписывалось «стараться не допускать» нанесения ударов в указанные части тела.

Постановление №160 вступит в силу после его официального обнародования.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине было зафиксировано несколько резонансных нападений на отделения коммерческих банков.