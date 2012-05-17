Погода на завтра
14:02, 17 мая 2012Общество
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В Украине - кратковременные дожди, грозы, местами - град и шквалы.
|В Киеве тоже будет лить дождь
Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, в восточной части восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (на высокогорье Карпат заморозки 0-2°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 9-14°, на востоке до 17°, днем 17-22°, в южных, восточных областях и в Крыму 23-28°.
В Киеве и области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 17-19°.
17 мая температура воды в Черном море 16-19° (вблизи Черноморского 14°, Феодосии 12°), в Азовском море 21-23°, в Днепре возле Киева 19°.
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