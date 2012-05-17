Эксперты прогнозируют снижение цен на бензин

Об этом сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

«На сегодняшний день на рынке нефтепродуктов Украины сложилась благоприятная ситуация для снижения цен в сетях АЗС», – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, накопленные запасы топлива за последнее время и тенденции к снижению цен на европейских рынках свидетельствуют о том, что до конца мая возможно существенное снижение цен в розничных сетях АЗС.

«По расчетам секретариата ЭАГ, если цена на нефть и светлые нефтепродукты сохранится на текущем уровне и не будет никаких скачков на европейских биржах, то цена на импортное топливо должна сохраниться на сегодняшнем уровне», – говорится в сообщении.

На ближайшем заседании ЭАГ будет рассмотрен вопрос о дальнейшем снижении розничных цен.

Напомним, на последнем заседании группы было принято решение о поэтапном снижении цен на бензины: на 5 коп./л с 12 мая и еще на 5 коп./л – с 15 мая.

По данным ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», стоимость бензина А-95 10 ppm по Средиземноморью (Fob Med) с 1 по 15 мая снизилась на 92 долл./т – до 989 долл./т. В свою очередь, дизтопливо по Северо-Западной Европе (Cif NWE) в тот же период подешевело на 82 долл./т – до 961 долл./т. Стоимость нефти эталонного сорта Brent в первой половине мая снизилась на 7,3 долл./барр. – до 111,2 долл./барр.