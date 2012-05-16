Студенты против нового Трудового кодекса

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков студентов показали театрализованное действо, которое символизировало их будущее после принятия нового Трудового кодекса.

В частности, в установленную большую коробку, которая символизировала Трудовой кодекс, заходили молодые люди, которые выходили оттуда в лохмотьях.

На плакатах, которые держали студенты, среди лозунгов были: «Любит – не любит… Уволит – не уволит...» – речь идет о возможности работодателя увольнять работника по причине, которая напрямую не касается служебных обязанностей последнего; «Имею право на частность» – протест против нормы, которая позволяет устанавливать видеонаблюдение за работниками; «Даже принудительные работы оплачиваются» – против дискриминационного подхода к тем, кто проходит испытательный срок на предприятии, и другие.

Завершилась театрализованная акция «попыткой милиции разогнать протестующих против таких условий труда»: двое активистов в форме милиционеров, указывая на большую книгу с надписью 2450 (проект закона о мирных собраниях), пытались затолкать протестующих работников назад в коробку Трудового кодекса, от чего она разорвалась.

«Молодежь после получения образования идет на работу с ощущением нового этапа в жизни – независимости и новых жизненных горизонтов. Вместо этого с таким Трудовым кодексом она быстро почувствует себя в ярме. Регулируя отношения наемных работников и работодателей - он написан полностью в интересах последних», - прокомментировал ведущий акции, активист Гражданского движения «Видсич» Юрий Шивала.

Акция проходила на площади перед зданием Объединения профсоюзов Львовской области, что, по словам организаторов, символично, „поскольку среди авторов этого Трудового кодекса есть и бывшие руководители Федерации профсоюзов”.

„На 22-23 мая в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение двух законопроектов, которые содержат в себе угрозы основополагающим правам человека: Трудового кодекса и законопроекта «О порядке организации и проведения мирных мероприятий», который может ограничить в праве свободно протестовать на улице”, - отметили участники акции.