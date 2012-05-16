Завадского обследовали и прописали линзы
08:23, 16 мая 2012Общество
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Аккордеониста осмотрели сразу три врача.
|Игорю Завадскому выписали линзы
Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.
"Обследование проводили три врача во главе с заместителем главного врача медучреждения. По результатам обследования заключенному рекомендуется медикаментозный курс лечения, подбор контактных линз и динамическое наблюдение врача-окулиста", - говорится в сообщении.
В ГПтС также напомнили, что обследование провели на основании личного заявления самого заключенного, а также после соответствующих рекомендаций Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека В.Лутковской.
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