Завадского обследовали и прописали линзы

Заключенному аккордеонисту Игорю Завадскому провели инструментальное обследование глаз на базе Центральной клинической офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза».

Об этом сообщает Государственная пенитенциарная служба Украины.

"Обследование проводили три врача во главе с заместителем главного врача медучреждения. По результатам обследования заключенному рекомендуется медикаментозный курс лечения, подбор контактных линз и динамическое наблюдение врача-окулиста", - говорится в сообщении.

В ГПтС также напомнили, что обследование провели на основании личного заявления самого заключенного, а также после соответствующих рекомендаций Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека В.Лутковской.