76-летний пенсионер выстрелил в бизнесмена, потому что тот заехал на газон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции.

В сообщении отмечается, что на минувшей неделе в милицию обратился 56-летний частный предприниматель с заявлением о том, что стал жертвой хулиганских действий со стрельбой. На место совершения преступления немедленно выехала следственно-оперативная группа, где «по горячим следам» и был задержан вооруженный подозреваемый.

По словам начальника отдела уголовного розыска Александра Саламбаша, задержанным оказался 76-летний местный житель, который впервые попал в милицию.

Правоохранители выяснили обстоятельства случившегося: днем бизнесмен подъехал на личном автомобиле к своему магазину и оставил авто на зеленом газоне. В этот момент один из жителей рядом стоящих многоэтажных домов вышел из подъезда и сделал замечание водителю, попросив убрать машину с территории газона. Завязалась словесная перепалка, однако предприниматель продолжал разгружать привезенный товар. Тогда пенсионер вернулся домой за пневматическим пистолетом, и, когда водитель уже уезжал, он снова подошел к его машине. Бизнесмен открыл окно, дабы объясниться, однако неожиданно пенсионер выстрелил ему в лицо.

По счастливой случайности пуля не попала в глаз и не повредила жизненно-важные органы.

По словам А. Саламбаша, у пострадавшего хватило сил выйти из автомобиля, забрать у налетчика оружие и вызвать скорую помощь и милицию.

Орудие преступления изъято и направлено на экспертное исследование. Свою вину фигурант полностью признал и раскаялся.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Однако окончательная квалификация действий всех участников инцидента будет дана в дальнейшем, заключено в сообщении.