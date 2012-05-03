В Аризоне мужчина застрелил четырех человек, после чего покончил с собой

В американском штате Аризона член военизированного отряда по охране границ застрелил четырех человек, в том числе годовалую девочку, после чего покончил с собой.

Как сообщает радио «Свобода»,трагедия произошла в пригороде Финикса. Полиция обнаружила тела жертв и стрелявшего в одном из частных домов. Среди убитых - мужчина и две женщины. Девочка была еще жива, когда приехала полиция, однако скончалась в больнице.

О предполагаемых мотивах преступления пока не сообщается. Полиция не комментирует и сообщения о личности подозреваемого, появившиеся в местной прессе. Газеты утверждают, что стрелявшим был кандидат на должность шерифа графства Пинал в Аризоне, один из лидеров так называемой "Пограничной гвардии", известный своими симпатиями к неонацизму.