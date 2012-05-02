Невеста-стоматолог за измену вырвала любимому все зубы

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских СМИ, 45-летний мужчина обратился за лечением к своей бывшей 34-летней подруге.

"Я старалась подойти к делу профессионально, отбросить злые эмоции, но когда увидела этого козла, то что-то во мне сломалось", - объяснила свой поступок стоматолог. Она дала мужчине огромную дозу обезболивающего, после чего вырвала все его зубы и обмотала его голову бинтом таким образом, чтобы он не мог открыть рта, объяснив, что это для его же добра.

Мужчина заметил, что остался без зубов, только дома.

Стоматологу за ее поступок грозит до 3 лет заключения.