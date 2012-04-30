В Холодном Яру почтили память погибших в боях с большевиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе исторического клуба “Холодный Яр”, в мероприятиях примет участие делегация Львовского облсовета во главе с ее председателем Олегом Панькевичем. Мероприятия начнутся с возложения цветов на могилу Василия Чучупака и братскую могилу холодноярцев на кладбище села Мельники Чигиринского района Черкасской области. После митинга состоится реконструкция боя холодноярцев с большевиками.

В программе мероприятий - также освящение оружия и флагов на берегах Гайдамацкого пруда близ Мотронинского монастыря. В мероприятиях чествования героев Холодного Яра примут участие автор романа “Черный Ворон” Василий Шкляр, председатель ВО “Свобода” Олег Тягнибок, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко и другие. Завершатся мероприятия концертом украинских артистов, при участии народной артистки Украины Нины Матвиенко.

Вчера, 29 апреля, в селе Сосновка Александровского района Кировоградской области был открыт памятник хлеборобам Сосновки, Девятки, Скаржинки и Тирнавки, погибших после жатвы 1920 года от сабель красного эскадрона. Сооружение памятника осуществлено за средствам Холодноярской инициативы при участии Исторического клуба “Холодный Яр”.