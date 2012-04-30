ОБСЕ начинает в Украине борьбу с насилием в семье

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Координатора проектов ОБСЕ в Украине, кампания будет проведена в четырех украинских городах, которые будут принимать матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, - Киеве, Донецке, Львове и Харькове.

По информации пресс-службы, кампания будет проходить в рамках социальной инициативы «Давай вместе!», инициированной Государственной службой молодежи и спорта Украины.

Основной акцент мероприятия будет заключаться в размещении сообщений в формате внешней социальной рекламы на городском общественном транспорте, которая будут информировать о возможности помощи пострадавшим от насилия в семье с указанием региональных телефонов доверия, куда пострадавшие от домашнего насилия смогут обратиться за помощью.