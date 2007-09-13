Милиция задержала криминального авторитета ”Тенгиза”

В Житомирской области задержан криминальный авторитет по кличке "Тенгиз".

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

По словам пресс-секретаря ГУБОП МВД Елены МЕЛЬНИК, ранее неоднократно судимый уроженец Зугдиди Тенгиз КАРЧАВА был задержан в ночь на 13 сентября неподалеку от пгт Ружин в результате спецоперации.

Т.КАРЧАВА, в уголовном мире более известен как "Тенгиз", является, по данным оперативников, "смотрящим" по Западной Украине и правой рукой "вора в законе" "Антимоса", недавно сбежавшего в Россию, отметили в ГУБОП.

Вместе с "Тенгизом" арестованы два его помощника, известные в преступном мире как "Теймураз" и "Армен", а также два телохранителя. При осмотре автомобиля задержанных оперативники нашли и изъяли пистолет ТТ, револьвер и винтовку с оптическим прицелом.

Среди личных вещей, которые имел при себе "Тенгиз", обнаружены также пистолет-пулемет иностранного производства, патроны и пакет с белым порошком, предположительно, кокаином (проводится экспертиза), сообщили в ГУБОП.

Житомирской милицией возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия (ст.263 ч.1 Криминального кодекса Украины).