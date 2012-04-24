Общественность Закарпатья пытается остановить строительство 360 мини-ГЭС

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор газеты «ВАРТО знати!», координатор Закарпатского «Общественного центра», один из авторов иска Владимир Феськов.

По его словам, в своем обращении в суд общественные деятели просят суд признать противоправным и отменить решение Закарпатского областного совета от 4 ноября 2011 г. №310 «Об утверждении локальных и областной схем расположения малых гидроэлектростанций». Данное решение предусматривает строительство до 360 гидроэлектростанций на территории Закарпатской области.

По мнению истцов-экспертов, решение было принято с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины. «Были нарушены шесть законов Украины, а именно - о местном самоуправлении, доступе к публичной информации, о местных государственных администрациях, градостроительной деятельности», - уточнил В.Феськов.

Также, по его словам, решение облсовета противоречит позиции общественности, экспертным заключениям специалистов и международным договоренностям Украины о совместном регулировании вопросов по водному бассейну Дуная. «Поэтому оно должно быть отменено», - добавил общественный деятель.

В иске также говорится о превышении полномочий Закарпатским областным советом, поскольку большое количество ГЭС находятся на горных территориях Карпат, которые законом признаны «отдельными частями территории Украины», которые разрабатываются исключительно по решению Кабинета министров Украины.

Подобное обращение общественные деятели направили также на имя прокурора Закарпатской области Анатолия Петруни.