Крымский мэр и депутат «заколядовали» по 5 лет тюрьмы

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Такое же срок получил депутат поссовета Александр Пустов. И.Фабишевский также лишится ранга госслужащего. Кроме того, оба представителя органа местного самоуправления Сакского района полуострова не смогут три года работать на определенных должностях.

И.Фабишевский и А.Пустов в целом вымогали за землю 225 тысяч долларов, но успели получить лишь 60 тысяч.