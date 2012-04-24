ЕС выделил 10 млн. евро малому бизнесу «восточных партнеров»

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

В рамках программ SBS микро-малым и средним предприятиям в странах Восточного партнерства, включая Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину, предоставляется помощь в форме услуг опытных бизнес-консультантов.

Выделенные средства позволят реализовать в данном регионе в 2011-2013 гг. более 60 проектов EGP и более 600 проектов BAS, которые помогут местным предприятиям адаптироваться к требованиям рыночной экономики.

Программа BAS в Украине начала работать в 2010 году. По состоянию на конец марта 2012 года, в рамках Программы была предоставлена помощь 118 МСП с привлечением 68 консультантов. Большинство клиентов ведут деятельность в таких секторах, как производство продуктов питания и напитков, оптовая и розничная торговля, строительство и инженерные работы.

Программа EGP работает в Украине с 1996 года. За это время реализовано около 70 проектов в разных секторах экономики. Некоторые клиенты Программы EGP смогли трансформироваться в международные компании, которые сегодня играют важную роль в своих отраслях.