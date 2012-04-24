Во Львове побили первого заместителя начальника налоговой милиции
Сегодня утром неизвестный совершил нападение на первого заместителя начальника львовской налоговой милиции полковника милиции Юрия Лопотова.
Эту информацию УНИАН подтвердил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.
„Сегодня, около 8.00, по улице Льва Толстого во Львове у дома, в котором он проживает, неизвестный напал на первого заместителя начальника налоговой милиции, нанеся ему телесные повреждения. Инцидент произошел тогда, когда заместитель начальника налоговой милиции выходил из двора дома, закрывая калитку”, - сказал А.Рудяк.
По его словам, пострадавший проходит обследование в больнице.
„На теле есть кровоподтек, других телесных повреждений нет”, - заметил руководитель областной милиции.
А.Рудяк также отметил, что мотивы нападения устанавливаются, работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
В пресс-службе ГНС во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что „официальной информации о совершенном нападении нет” и отказались от каких-либо комментариев.