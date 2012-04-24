Во Львове побили первого заместителя начальника налоговой милиции

Эту информацию УНИАН подтвердил начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Александр Рудяк.

„Сегодня, около 8.00, по улице Льва Толстого во Львове у дома, в котором он проживает, неизвестный напал на первого заместителя начальника налоговой милиции, нанеся ему телесные повреждения. Инцидент произошел тогда, когда заместитель начальника налоговой милиции выходил из двора дома, закрывая калитку”, - сказал А.Рудяк.

По его словам, пострадавший проходит обследование в больнице.

„На теле есть кровоподтек, других телесных повреждений нет”, - заметил руководитель областной милиции.

А.Рудяк также отметил, что мотивы нападения устанавливаются, работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

В пресс-службе ГНС во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что „официальной информации о совершенном нападении нет” и отказались от каких-либо комментариев.