Между украинскими церквями снова разгорелась война за храмы

Филарет уверяет, что случаев, когда храмы переходят к Московскому патриархату, становится все больше и больше. «В Ровенской области начали созывать население и агитировать за переход в Московский патриархат. В Одессе секретарь пресс-службы митрополита Владимира заявил, что надо Киевский патриархат ликвидировать. Мы построили храм в Макарове за деньги Киевского патриархата. А они переоформили этот храм на Московский», — рассказал он, сообщает "Сегодня".

Схожая история и в Яготине. Здесь камнем преткновения стал Троицкий собор. В 1800 годы его построил гетман Кирилл Разумовский, в 1930-е — разрушили коммунисты, в 1994-м взялось восстанавливать государство, и 29 марта 2012 года так и не достроенный собор перешел на баланс местных властей. «Мы не только освящали это место, но и давали деньги на восстановление храма, а теперь Московский патриархат хочет забрать его себе. И яготинские власти хотели на прошлой неделе передать им храм», — посетовал Филарет.

Впрочем, в УПЦ МП уверяют, что все не так. «Близко никто ничего не собирался нам передавать. Собор восстанавливали, как памятник архитектуры, как музей. Чтобы там служить, например, его надо перестроить изнутри, — рассказывает отец Рустик, благочинный Яготинского района. — Сейчас к этому собору подбираются последователи Филарета. 7 апреля, на Благовещение, они провели на территории храма митинг.

В УПЦ МП говорят, что силой никого к себе не тянут и к помощи властей не прибегают. «Священники от Филарета уходили всегда, в том числе во времена Ющенко. Потому что его церковь считается церковью только в Украине. Даже многие депутаты, которые публично выступают за Филарета, тем не менее креститься и венчаться ходят к нам», — говорит Василий Анисимов, пресс-секретарь УПЦ МП.