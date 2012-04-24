Экологи просят СНБО проверить остатки тротила на Горловском химзаводе

Они просят рассмотреть на ближайшем заседании межведомственной комиссии, а в дальнейшем взять на контроль вопрос утилизации остатков тротила на Горловском химическом заводе (Донецкая область).

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Северодонецкой городской экологической ассоциации «Зелений світ» Алексей Светиков.

В обращении говорится, что «Горловский химзавод, который вырабатывал взрывчатку и химическую продукцию, был остановлен еще в 2001 году, в то же время 30 тонн взрывчатых веществ до сих пор сохраняются в его коммуникациях и оснащении. За время, которое прошло после прекращения деятельности этого предприятия, здания цехов почти полностью разрушились, а тротил частично превратился в другие соединения. Все это с каждым годом усиливает опасность взрыва - вследствие случайности или по естественной причине».

«Почти 10 лет эта проблема не решалась из-за отсутствия средств. На данное время они найдены - Международным благотворительным фондом Blacksmіth Іnstіtute. Как сообщил фонд, на решение этой проблемы удалось получить от иностранных доноров 650 000 долларов США. Есть и проект утилизации остатков тротила - его разработал Макеевский государственный проектный институт. И мы с удивлением узнали, что до сих пор утилизация остатков взрывчатки на Горловском химическом заводе не началась лишь из-за невыплаты Макеевскому институту средств за сделанную работу», - говорится в обращении.

Экологи утверждают, что оплата этого проекта, а фактически решение проблемы, в данное время зависит от Министерства экономического развития и торговли - именно оно должно провести тендер по его оплате.

«Для содействия решению подобных проблем при Совете национальной безопасности и обороны была создана Межведомственная комиссия по вопросам научно-технологической безопасности. Поэтому для ликвидации остатков тротила на Горловском химическом заводе просим рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании межведомственной комиссии, а в дальнейшем взять его на контроль», - говорится в обращении.

Экологи подчеркивают, что Горловский химзавод угрожает техногенной катастрофой всему Донбасу, кроме того, он находится в 50 км от Донецка, где скоро пройдут матчи Евро-2012.