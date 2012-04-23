Ко Дню Победы ветераны Киева получат материальную помощь

Ветераны войны и жертвы нацистских преследований по случаю 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получат единовременную адресную материальную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Александр Попов.

Так, выплаты в размере 1500 грн предусмотренные для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной; по 1000 грн получат лица, принимавшие участие в героической обороне Киева и те, которым установлен статус «участник народного ополчения», а также инвалиды войны I группы, в том числе военных конфликтов, а также из числа малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; по 900 грн – инвалиды войны II группы, в том числе военных конфликтов и из числа малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; по 800 грн – инвалиды войны III группы, в том числе военных конфликтов и из числа малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания; по 500 грн – участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; по 200 грн – вдовы Героев Советского Союза, а также члены семей погибших военнослужащих и жены (мужья) умерших инвалидов войны, участники боевых действий, жертвы нацистских преследований, участники войны, которые при жизни были признаны инвалидами, и участники войны. Также по 200 грн помощи получат участники войны, а также бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

В соответствии с распоряжением, единовременную помощь, которая не была своевременно выплачена гражданам по не зависящим от них причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семей умерших. Лицам, которые одновременно принадлежат к нескольким категориям ветеранов войны, оказывается одна помощь в большем размере.