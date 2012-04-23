Уникальный кряж страдает от эрозии

Как сообщила УНИАН руководитель прес-службы Главного управления Госкомзема в Житомирской области Татьяна Никитчина, «благодаря финансированию удастся предотвратить разрушение наиболее плодородных почв, ведь кряж является уникальным по характеру растительности и центром реликтовых видов Полесья».

Она уточнила, что на кряже в результате водной эрозии страдает 18,4 тыс. га земли, ежегодно теряется в среднем до 130 га пахотных земель, с поверхности которых смывается плодородный слой почвы.

Теперь на территории Овручского района появятся новые противоэрозионные гидротехнические сооружения на сумму свыше 461 тыс. 700 грн, что поможет предотвратить разрушение.

Остальные средства, а это 90 тыс. грн, предназначены для изготовления и корректировки проектной документации.

Ученые относят водную эрозию к наиболее распространенным и опасным «заболеваниям» земли.

В Украине более 15 млн га земель страдают от эрозии.

Справка УНИАН. Словечанско-Овручский кряж - остаток древних горных отрогов. Он состоит из песчаников, редких розовых и красных кварцитов, которым уже почти 1,5 млрд лет. Каменные глыбы с этого кряжа применялись при сооружении Софийского собора, Киево-Печерской лавры и Золотых ворот в Киеве. Ими пользовались древние мастера, возводя здания в Переяславе-Хмельницком, Овруче, Вышгороде.

Этот кряж - единственное место в Европе, сохраняющее месторождение очень редкого минерала пирофиллита, который находил применение в бумажной, керамической, резиновой, электротехнической и металлургической промышленности. Его также используют в производстве светильников для маяков.