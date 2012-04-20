«Киевводоканал» называет текущее из крана водой в пределах нормы

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении пресс-службы предприятия, сделанному в связи с распространением в СМИ информации относительно ухудшения качества питьевой воды во время весеннего половодья в определенных районах Киева по данным водного общества Waternet.

В “Киевводоканале” обращают внимание, что каждый год на протяжении и после периода весеннего половодья специалисты предприятия устанавливают более жесткий лабораторный контроль как питьевой воды, так и воды поверхностных источников водоснабжения. Основное внимание уделяется подготовке эпидемически-безопасной питьевой воды. С этой целью создается необходимый запас реагентов, расширяется спектр исследований и периодичность контроля источников водоснабжения. Увеличивается частота и перечень показателей контроля в распределительной сети города.

“В этом году период половодья на реках Днепр и Десна не характеризовался особыми сложностями по сравнению со многими предыдущими годами. Так, например, не наблюдалось резкого подъема уровня воды в реках, которые являются источниками питьевого водоснабжения, и превышения тех нормативных качественных показателей, которые традиционно ухудшаются во время половодья. В частности, речь идет об изменении щелочности воды, содержании марганца, железа, окислении”, - говорится в заявлении “Киевводоканала”.

На сегодня, информируют на предприятии, согласно данным управления главного технолога и качества продукции “Киевводоканала”, эти показатели также находятся в норме.

“Днепровская и Деснянская водопроводные станции работают в штатном режиме. Питьевая вода, которая подается в городскую распределительную сеть водоснабжения, по всем показателям отвечает нормативным требованиям”, - сообщает “Киевводоканал”.