Милиция нашла тело девушки, пропавшей в Симферополе четыре месяца назад

Сотрудники милиции нашли в Симферопольском районе Крыма тело, предположительно, принадлежащее 22-летней девушке, пропавшей больше четырех месяцев назад.

Об этом сообщила УНИАН главный специалист Сектора связей с общественностью крымского Управления МВД Ольга Богославская.

"Труп найден в районе дачного массива. Проводятся ряд экспертиз, по результатам которых будут установлены личность девушки, причина и время смерти", - сказала собеседница агентства по телефону.

Выпускница факультета славянской филологии и журналистики Таврического национального университета имени Вернадского пропала 12 декабря 2011 года. Девушка ушла из дома в Симферополе и не вернулась. Последний раз ее видели в центре города. Также исчез парень девушки. Он пока не найден.