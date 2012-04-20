Обвиняемый за две недели убил двух случайных знакомых
Прокуратурой Житомирской области передано в суд уголовное дело в отношении работника киевского банка, убившего двух женщин.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, в отношении мужчины утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), п. 13 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим преднамеренное убийство), ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
«Следствие установило, что обвиняемый, работавший в одном из банковских учреждений на руководящей должности, зимой 2011 года в Киеве убил после ссоры молодую женщину, с которой только познакомился», - сказала Т.Гоша.
Она добавила, что через две недели после первого убийства мужчина убил другую молодую женщину, тоже после случайного знакомства.
Тела обеих жертв мужчина отвез в Радомышльский район Житомирской области и бросил в лесу.