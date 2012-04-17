Иномарки в Украине могут подорожать почти на 20%

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААиД) Олег Назаренко, комментируя рекомендации Министерства экономического развития и торговли о введении спецпошлины на иномарки, сообщают «Комментарии».

По мнению эксперта, рекомендуемая пошлина коснется 87% автомобильного рынка Украине и приведет к подорожанию машин, а то и прекращению импорта вообще.

«В рекомендациях выделено два класса авто: до 1500 куб. см. и до 2200 куб.см, а это порядка 87% рынка. Если говорить о подорожание, то возьмите ставку и прибавьте НДС, например, машины первого класса, подорожают на 7%, а иномарки второго класса, будут дороже 18%», - сказал Назаренко.

По словам эксперта, в Украине нет прямых импортеров, а представительства заводов, могут прекратить поставки автомобилей на рынок, опасаясь невозможности продать подорожавший товар. А это в свою очередь может привести к недопоступлению денег в государственный бюджет.

«На сегодняшний день, нефть и газ по таможенным пошлинам занимает первое место, по поступлениям в бюджет, автомобили на втором. По данным таможни, средняя стоимость ввозимого автомобиля $18, 3 тыс., то есть сейчас государство получает с каждого автомобиля $1830. Дополнительная пошлина может привести к тому, что теперь иномарки могут завозить, как машинокомплекты, уплатив в бюджет только 100 евро», - говорит Назаренко.

По словам Назаренко, в странах Евросоюза ввозная пошлина на иномарки вообще отсутствует, а рамках ВТО она равна 10%.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли предлагает Межведомственной комиссии по международной торговле, которая проводит спецрасследлование относительно влияния импорта на работу отечественного автопрома, вести сроком на три года специальную пошлину на автомобили, которые классифицируются согласно Украинскому классификатору товаров внешнеэкономической деятельности по кодам 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10. Так пошлина устанавливается на автомобили с рабочим объемом двигателя более 1000 куб. см, но не больше 1500 куб.см - 6,46 %, и на автомобили с объемом двигателя более 1500 куб. см, но не больше 2200 куб. см - 15,1 %