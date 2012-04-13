В Одесской области город остался без воды
08:42, 13 апреля 2012Общество
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В Одесской области в связи с ремонтом коллектора временно приостановлено водоснабжение населению города Южный.
|Город Южный сидит без воды
По их данным, на протяжении суток бригадами коммунального предприятия „Водоканал и канализация” города Южный проводились аварийно-восстановительные работы на железобетонном напорно-стоковом коллекторе (диаметр 700 мм), на котором 11 апреля в 21 час. обнаружено разрушение отдельных участков коллектора в результате долговременного действия агрессивных веществ стоковых вод.
Подлежат замене поврежденные трубы коллектора длиной 1,2 км, отмечается в сообщении.
Организован подвоз воды населению цистернами коммунальных служб города и используются колодцы.
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