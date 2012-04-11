Активисты забросали главный офис Ахметова мусором: есть пострадавшие

Акция прошла в знак протеста против застройки Андреевского спуска компанией, принадлежащей "регионалу", сообщает Украинская правда.

В акции принимает участие около 300 участников акции, однако, люди продолжают подходить.

Около 70 сотрудников спецподразделения "Беркут" охраняют офис "СКМ". Дополнительных автобусов "Беркута" поблизости нет.

Толпа людей пыталась прорваться через кордон "Беркута" и попасть в здание. Во время этого произошло столкновение. Беркутовец толкнул на асфальт девушку, от чего она потеряла сознание и ее забрала скорая.

Под офис компании также подъехала мусороуборочная машина, но активисты не дают коммунальщикам убрать мусор.