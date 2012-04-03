В Краматорске за последние 3 дня повесились два человека

Об этом сегодня ообщает местный сайт «Новости Краматорска».

Так, 2 апреля покончил жизнь самоубийством 44-летний мужчина, проживающий по улице Сеченова. Он повесился на двери в комнату. Его обнаружил сосед, зашедший проведать товарища, покойный был в полусидящем состоянии, предсмертной записки он не оставил.

Прибывшие на место работники милиции не обнаружили в обстановке комнаты ничего странного, кроме раскрытой на столе Библии. Обстоятельства случившегося остаются неизвестными.

У правоохранителей есть предположение, что мужчина не вынес тоски по своей 39-летней возлюбленной, которая после ссоры с ним повесилась на ручке входной двери. Женщина оставила записку сыну, проживающему в Санкт-Петербурге с просьбой ее простить.

А 20-летний парень, проживающий по улице Прилуцкой, покончил жизнь самоубийством 31-го марта.

Он проживал в одной квартире с мамой и бабушкой. В тот день молодой человек пришел домой в состоянии легкого алкогольного опьянения, из-за чего между ним и родственниками произошел конфликт. В порыве злости он начал выбрасывать их вещи из окна (квартира находится на втором этаже), затем выгнал из квартиры, высказав намерение совершить суицид. Обеспокоенные женщины тут же вызвали наряд милиции и скорую помощь. В течение 7 минут патруль прибыл на место, милиционеры попали в помещение из соседней квартиры через окно. На момент, когда они обнаружили парня, он уже был мертв. Молодой человек повесился на собачьем поводке. Приехавшие на вызов работники скорой помощи спасти его не смогли.По словам матери погибшего, на следующий день после случившегося, ее сын должен был выходить на работу на один из заводов города, куда устроился накануне смерти.