Коммунальщики Донецка оштрафуют владельцев тарелок «от отчаяния»

Об этом сегодня сообщил городской голова Александр Лукьянченко.

Как сообщают «Комментарии», мэр считает, что работники жилищно-эксплуатационного управления пошли на штрафные меры «поскольку доведены до отчаяния». «Наносится серьезный ущерб кровле при установке этих принимающих устройств», - заявил мэр.

Ранее в центре Донецка от жителей потребовали демонтировать спутниковые антенны. Такие объявления появились на стенах домов и в подъездах в Ворошиловском районе города.

На добровольный демонтаж «тарелок» жильцам домов был отпущен срок до 1 апреля 2012 года. Спутниковые антенны, которые не будут сняты добровольно, ЖЭУ демонтирует «как бесхозный металлолом», а на их владельцев будут составлены акты об административном нарушении для вынесения штрафа в 500 грн.