Коммунальщики Донецка оштрафуют владельцев тарелок «от отчаяния»

12:43, 03 апреля 2012
Общество
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В Донецке работники ЖЭКов будут штрафовать владельцев параболических антенн, поскольку они разрушают кровли домов.

Донецкие коммунальщики объявили войну спутниковым тарелкам, фото dataforum.ks.ua

Об этом сегодня сообщил городской голова Александр Лукьянченко.

Как сообщают «Комментарии», мэр считает, что работники жилищно-эксплуатационного управления пошли на штрафные меры «поскольку доведены до отчаяния». «Наносится серьезный ущерб кровле при установке этих принимающих устройств», - заявил мэр.

Ранее в центре Донецка от жителей потребовали демонтировать спутниковые антенны. Такие объявления появились на стенах домов и в подъездах в Ворошиловском районе города.

На добровольный демонтаж «тарелок» жильцам домов был отпущен срок до 1 апреля 2012 года. Спутниковые антенны, которые не будут сняты добровольно, ЖЭУ демонтирует «как бесхозный металлолом», а на их владельцев будут составлены акты об административном нарушении для вынесения штрафа в 500 грн.

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