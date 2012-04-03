Мужьям, ожидающим ребенка, предстоит встреча с психотерапевтом

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы акции, в ее рамках состоятся мастер-классы для детей по росписи пасхальных писанок, занятия для беременных, сказкотерапия для родителей. Авторы книг для детской аудитории будут рассказывать родителям, как приучать своих детей к самостоятельному чтению и прививать им любовь к литературе. Также будут определены победители фотоконкурса «Семейные чтения».

Во время «Недели семьи в ожидании ребенка» также состоится мастер-класс по слингоношению, обмен опытом многодетных мам, лекции в учебных заведениях по популяризации рождения детей и отказу от абортов.

Для мужчин предусмотрена встреча с психотерапевтом, который будет готовить их к изменениям, ожидающим их с приобретением статуса отца.

Завершатся мероприятия в субботу развлекательной программой с конкурсами и призами. В частности, организаторы обещают конкурсы на самую вкусную выпечку и самый креативный рисунок на животе беременной женщины.

Организовали мероприятия, которые пройдут в рамках Недели ребенка, благотворительный фонд «Каритас», Школа счастливого материнства св. Анны, БФ «Подоляне», общественная организация «Центр счастливого отцовства и материнства».