С купола Свято-Успенского собора упал и погиб мужчина

В с. Осиново Новопсковского района Луганской области во время проведения ремонтных работ малого купола Свято-Успенского собора с высоты 20 метров упал рабочий.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области. Несчастный случай произошел вчера, 30 марта. Вследствие полученных травм мужчина погиб на месте события, говорится в сообщении.

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