В Одессе решили засыпать завалившийся паркинг

Как передает корреспондент УНИАН, уже свыше десятка самосвалов высыпали грунт в образовавшийся провал, грузовики продолжают засыпку котлована.

Между тем специалисты Управления МЧС в Одесской области визуально заметили трещины на колоннах 3-этажного здания бизнес-центра «Ольвия», расположенного в нескольких метрах от обрушившихся железобетонных конструкций паркинга. Во избежание непредвиденных последствий 210 сотрудников бизнес-центра эвакуированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, создана комиссия в составе представителей МЧС, Управления Гостехногенбезопасности, областной инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля и других структур. Экспертам предстоит установить причины произошедшего, виновных и выработать меры по ликвидации ЧП.