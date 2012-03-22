В Ривненской области нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой

112 различных боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружено в лесном массиве вблизи города Сарны Ривненской области.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды управления МЧС в области, накануне на этом месте было найдено 2 авиационные бомбы, 1 артиллерийский снаряд, 1 минометная мина времен Второй мировой войны.

Пиротехники МЧС, прибывшие на место опасных находок, обнаружили здесь еще и другие опасные предметы, которые могли сдетонировать в любой момент.

Вечером 21 марта основная часть боеприпасов была обезврежена, а на следующий день обследование территории и обезвреживание боеприпасов было продолжено.