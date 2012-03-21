Захарченко заверил, что лично контролирует дело Оксаны Макар

Министерство внутренних дел заканчивает служебное расследование относительно неправомерных действий правоохранителей по делу пострадавшей от насильников в Николаеве Оксаны МАКАР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Это вопрос у меня лично стоит на контроле. Это вопрос для меня, как для министра, он является очень важным и мы сейчас заканчиваем служебное расследование по данному факту. Завтра мы будем проводить совместную коллегию вместе с Генпрокуратурой и будем принимать решение, в том числе дисциплинарного влияния, по указанному событию», - сказал министр, пообещав, что по результатам совместной коллегии общественность обязательно будет информирована через СМИ.

При этом глава МВД напомнил, что уголовное дело в отношении совершения преступления против О.МАКАР передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление МВД.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно возможных негативных последствий в СИЗО для задержанных лиц, В.ЗАХАРЧЕНКО сказал, что все лица, независимо от того, какое они совершили преступление и были за это задержаны, находятся под защитой государства, в частности, пенитенциарной службы.

«Я считаю, что служба пенитенциарная (а она как раз и несет ответственность за обеспечение безопасности людей, находящихся за решеткой), она способна обеспечить их безопасность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

У потерпевшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций. О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как крайне тяжелое.

В то же время, после задержания подозреваемых в совершении данного преступления двое из них были освобождены правоохранительными органами под подписку о невыезде. На сегодняшний день по представлению прокурора судом арестованы все трое, совершившие преступление.