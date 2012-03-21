Захарченко заверил, что лично контролирует дело Оксаны Макар
МВД заканчивает служебное расследование относительно неправомерных действий правоохранителей
Министерство внутренних дел заканчивает служебное расследование относительно неправомерных действий правоохранителей по делу пострадавшей от насильников в Николаеве Оксаны МАКАР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Это вопрос у меня лично стоит на контроле. Это вопрос для меня, как для министра, он является очень важным и мы сейчас заканчиваем служебное расследование по данному факту. Завтра мы будем проводить совместную коллегию вместе с Генпрокуратурой и будем принимать решение, в том числе дисциплинарного влияния, по указанному событию», - сказал министр, пообещав, что по результатам совместной коллегии общественность обязательно будет информирована через СМИ.
При этом глава МВД напомнил, что уголовное дело в отношении совершения преступления против О.МАКАР передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление МВД.
Отвечая на уточняющий вопрос относительно возможных негативных последствий в СИЗО для задержанных лиц, В.ЗАХАРЧЕНКО сказал, что все лица, независимо от того, какое они совершили преступление и были за это задержаны, находятся под защитой государства, в частности, пенитенциарной службы.
«Я считаю, что служба пенитенциарная (а она как раз и несет ответственность за обеспечение безопасности людей, находящихся за решеткой), она способна обеспечить их безопасность», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.
У потерпевшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций. О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как крайне тяжелое.
В то же время, после задержания подозреваемых в совершении данного преступления двое из них были освобождены правоохранительными органами под подписку о невыезде. На сегодняшний день по представлению прокурора судом арестованы все трое, совершившие преступление.