Янукович посетит больницу и котельную

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, программой поездки предусмотрено ознакомление В.ЯНУКОВИЧА с работой областного центра материнства Луганской областной клинической больницы.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ посетит котельную “Восточная” в городе Алчевск, где ознакомится с состоянием ее готовности к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.

Во второй половине дня премьер посетит ВАТТ “Алчевский металлургический комбинат”, где ознакомится с ходом строительства кислородно-конверторного цеха.

Ожидается, что после этого под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Луганской области и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Сегодня же глава правительства вернется в Киев