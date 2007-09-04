Янукович посетит больницу и котельную
Премьер-министр едет в Луганскую область
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Луганскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, программой поездки предусмотрено ознакомление В.ЯНУКОВИЧА с работой областного центра материнства Луганской областной клинической больницы.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ посетит котельную “Восточная” в городе Алчевск, где ознакомится с состоянием ее готовности к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.
Во второй половине дня премьер посетит ВАТТ “Алчевский металлургический комбинат”, где ознакомится с ходом строительства кислородно-конверторного цеха.
Ожидается, что после этого под председательством В.ЯНУКОВИЧА состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Луганской области и подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.
Сегодня же глава правительства вернется в Киев